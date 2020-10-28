Співачка Джамала не боїться експериментувати зі сценічними образами, проте до змін іміджу вдається вкрай рідко та з обережністю. Схоже, материнство надихнуло зірку на перевтілення. Вона підстригла чубчик та показала публіці оновлену себе з розкішною зачіскою.

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала показала нові фото, які за лічені хвилини викликали шквал коментарів. Зірка сфотографувалась у кав'ярні чоловіка Бекіра та продемонструвала новий імідж.

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Артистка розпочала перевтілення з зачіски. Вона вкоротила довжину до каре та підстригла чубчик. Джамала не приховувала свого захвату від нової зачіски та поспішила поділитися змінами з шанувальниками, опублікувавши кілька селфі у мережі.

Новий імідж Джамала бездоганно доповнили стильні штани теракотового кольору, які гармоніювали з курткою, та стильне світле худі з написом. Для виходу вона обрала черевики кремового кольору та трендову сумку, яка відповідала стилістиці образу. У важливий день зірка зробила й розкішний макіяж з широкими чорними стрілками і матовою нюдовою помадою.

"Новий рік починається з нової зачіски", – написала співачка. Прихильники Джамала схвально оцінили новий імідж кумира. "Супер, дуже пасує", "Дуже красиво, стильно. Ви стали ніжнішою з новою зачіскою", "Ніби рок-діва", "Бомба", – йдеться у коментарях.



Джамала з новою зачіскою / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала з новою зачіскою / Фото Instagram / @jamalajaaa