У картатому пальті: Джамала розчулила сімейною фотосесією для Vogue – неймовірні кадри
Співачка Джамала влаштувала першу фотосесію для глянцю з молодшим сином Селім-Гіраєм. Перед камерою вона позувала не лише з малюком, а й з чоловіком Бекіром, прогулюючись осіннім Києвом. Зірка показала бездоганний образ і підкорила сімейною гармонією.
Попри те, що Джамала відкрито не демонструє обличчя чотиримісячного сина перед шанувальниками, вона вже встигла влаштувати кілька зйомок з новонародженим хлопчиком. На особистій сторінці в інстаграмі зіркова матуся показала результат чергової фотосесії, проте цього разу вона відбулась не для сімейного архіву, а для журналу Vogue UA.
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Сімейна фотосесія Джамали для Vogue
Для зйомки співачка обрала бездоганний осінній образ. Вона постала у довгому картатому пальті коричневого кольору. Його артистка поєднала з вишуканою атласною сукнею на бретелях з відвертим декольте, яке після других пологів вона показує все частіше. Вбрання Джамали розкішно гармоніювало з чорними туфлями з гострим носком і на підборах.
Для фотосесії зірка зробила розкішну хвилясту укладку та елегантний макіяж з акцентом на очі, які виділила тінями з блискітками. Декольте артистка прикрасила золотою підвіскою, яка поєднувалась з каблучкою.
Чоловік Джамали Бекір обрав класичні штани чорного кольору, світлий джемпер і піджак в тон. Його образ довершили сонцезахисні окуляри. Малюк під час прогулянки і зйомки був у дитячому візочку, а лише в кав'ярні коханого співачка фотографувалась з Селім-Гіраєм на руках.
Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала розповіла про материнство і виховання синів
Співачка розповіла для Vogue UA, що поєднувати виховання двох синів, різниця у віці яких два роки, вкрай важко. Адже молодший потребує уваги мами ледь не всю ніч, а старший – з самого ранку.
"Зараз такий незвичайний період, коли перетинаються два абсолютно різні розклади: коли я всю ніч прокидалася, встаючи до Селіма, і вранці дуже хочу спати, а о 7:30 до мене прибігає Емір і хоче поспілкуватися. Знайти цей баланс між двома дітьми – теж треба терпіння і витримки", – поділилась зірка.
Артистка наголосила, що годувати Селім-Гірая грудьми і розвивати музичну кар'єру, знімати кліпи і з'являтися в ефірах на радіо – місія не з простих. Їй важко звикнути до нової не такої активної Джамали, тому часто зірка піддається смутку.
Я вважаю, що абсолютний подвиг – поєднувати роботу і грудне годування. Всі жінки, яким це вдається, для мене героїні. Це дуже важко,
– наголосила Джамала.