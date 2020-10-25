Співачка Джамала влаштувала першу фотосесію для глянцю з молодшим сином Селім-Гіраєм. Перед камерою вона позувала не лише з малюком, а й з чоловіком Бекіром, прогулюючись осіннім Києвом. Зірка показала бездоганний образ і підкорила сімейною гармонією.

Попри те, що Джамала відкрито не демонструє обличчя чотиримісячного сина перед шанувальниками, вона вже встигла влаштувати кілька зйомок з новонародженим хлопчиком. На особистій сторінці в інстаграмі зіркова матуся показала результат чергової фотосесії, проте цього разу вона відбулась не для сімейного архіву, а для журналу Vogue UA.

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Сімейна фотосесія Джамали для Vogue

Для зйомки співачка обрала бездоганний осінній образ. Вона постала у довгому картатому пальті коричневого кольору. Його артистка поєднала з вишуканою атласною сукнею на бретелях з відвертим декольте, яке після других пологів вона показує все частіше. Вбрання Джамали розкішно гармоніювало з чорними туфлями з гострим носком і на підборах.

Для фотосесії зірка зробила розкішну хвилясту укладку та елегантний макіяж з акцентом на очі, які виділила тінями з блискітками. Декольте артистка прикрасила золотою підвіскою, яка поєднувалась з каблучкою.

Чоловік Джамали Бекір обрав класичні штани чорного кольору, світлий джемпер і піджак в тон. Його образ довершили сонцезахисні окуляри. Малюк під час прогулянки і зйомки був у дитячому візочку, а лише в кав'ярні коханого співачка фотографувалась з Селім-Гіраєм на руках.



Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa Джамала з чоловіком і сином позувала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa