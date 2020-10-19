Співачка Джамала в серпні цього року стала мамою вдруге. Сьогодні, 19 жовтня, молодшому сину зірки Селім-Гіраю виповнюється чотири місяці. Батьки влаштували нову сімейну зйомку, а знаменита матуся розповіла про малюка.

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала досить часто розповідає про материнство. Зараз всю себе вона присвячує молодшому сину Селім-Гіраю та зізнається, що чотиримісячний хлопчик вже особистість, не схожа за характером ані на старшого брата Еміра, ані на батьків.

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Зірка зауважила, що малюк кардинально змінив їхнє життя і вони щодня захоплюються ним як вперше.

Ну як так роблять в небесній канцелярії. І наче схожий на нас і на Емірку, але зовсім інша людина. І вже помічаємо особливі риси характеру, індивідуальність,

– написала Джамала.

Чуттєвий допис вона доповнила кадрами з нової сімейної фотосесії. Зйомку родина влаштувала у власній квартирі в Києві, як і кілька місяців тому. Разом з чоловіком Бекіром і двома синами, одягненими в однакові костюми, Джамала позувала у затишній дитячій кімнаті та в просторій вітальні.

Якщо раніше вона старанно приховувала обличчя Селім-Гірая, пригортаючи малюка до себе або ж прикриваючи смайликами, то тепер сміливо тримала малюка на руках перед камерою, показавши його риси перед понад 900-тисячною аудиторією.



Джамала з синами і чоловіком / Фото Instagram / @jamalajaaa

Образ Джамали

Для фотосесії співачка обрала ніжну сукню небесно-блакитного кольору з квітковим принтом. Вбрання довжини максі вона довершила в'язаним кардиганом білого кольору з синіми вставками, що додало жіночності й без того романтичному образу. Перед камерами зіркова матуся позувала з розкішною укладкою з локонами і легким макіяжем з стрілками.



Джамала з синами і чоловіком / Фото Instagram / @jamalajaaa