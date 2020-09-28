У червні цього року співачка Джамала вдруге стала мамою. Вона народила сина Селім-Гірая, з яким з пологового будинку була змушена переїхати до друзів. Причиною став незавершений ремонт у квартирі.

Про перші дні життя другого сина Селім-Гірая Джамала розповіла для "Світського життя". Малюк з'явився на світ 19 червня в одному з пологових будинків Києва. За кілька днів після його появи на світ зірка показала святкову виписку з пологового, однак після гучного святкування новоспечена матуся відправилась з новонародженим сином у дім друзів.

До теми У дитячій кімнаті: Джамала поділилась сімейними фото та розповіла про материнство

Як з'ясувалось, у квартирі родини не встигли завершити ремонт. Оновити дитячу кімнату Джамала вирішила на останніх термінах вагітності, тому завершити всі роботи до пологів не встигли. Так, перший тиждень життя Селім-Гірай провів у будинку друзів зіркової мами.

Це був жах. Адже я вагітна мала стерегти усіх будівельників. Я робила їм каву і казала: "Ну ви бачите, яка я велика? Можете швидше?",

– пригадала Джамала.

Варто зазначити, що ремонт у дитячій кімнаті вже завершився. З цієї нагоди зірка влаштувала чуттєву сімейну зйомку з чоловіком Бекіром і двома синами – Еміром і Селім-Гіраєм.

Як Емір відреагував на появу братика

Джамала зізналась, що 2-річний син Емір полюбив молодшого Селім-Гірая та часто повторює: "Це мій братик". Малюка він називає Селімка. Однак маму до немовляти все ж ревнує.

Артистка зізнається, що з синами вони з чоловіком спочатку справлялись лише вдвох, адже пологи зірки припали на карантин, тому від допомоги няні їм довелось відмовитися. Так, Бекір доглядав старшого Еміра, а Джамала завжди була поруч з молодшим.