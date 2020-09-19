Українська співачка Джамала після народження другого сина Селім-Гірая часто влаштовує сімейні фотосесії. Вона не показує обличчя другої дитини, однак ділиться зворушливими фото в дитячій кімнаті.

Джамала поділилась черговою серією милих світлин на своїй інстаграм-сторінці. Під дописом зірка пороздумувала про те, чи важко поєднувати материнство з роботою.

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37-річна співачка позувала разом з коханим чоловіком Сеітом-Бекіром Сулеймановим, старшим сином Еміром-Рахманом та малюком Селімом-Гіраєм, що народився влітку. Вона показала також, як облаштувала дитячу кімнату. Примітно, що там є багато іграшок, спортивна дитяча драбинка, на якій сфотографували Еміра.



Джамала разом з сім'єю та дітьми / Instagram / @jamalajaaa

Вся кімната виконана в пастельних кольорах. Вона також прикрашена декоративними зірками та місяцем. Під фотографіями Джамала розповіла, що материнство – це як вічний двигун, що ніколи не вимикається.

Бути мамою – найскладніша робота у світі! Повертаєшся додому після концерту, лягаєш спати і раптом згадуєш, що на завтра немає фаршу для супу з фрикадельками,

– зізнається Джамала.

Знаменитість також розповіла, що під час пауз на інтерв'ю, фотосесіях, вона часто йде у свої думки і починає пригадувати, що не "придбала памперсів на два різні розміри", чи що Емір зовсім не має осінніх речей. Джамала впевнена: все це знайомо матусям.



Джамала разом з сім'єю та дітьми / Instagram / @jamalajaaa