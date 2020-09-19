Украинская певица Джамала после рождения второго сына Селим-Гирея часто устраивает семейные фотосессии. Она не показывает лицо второго ребенка, однако делится трогательными фото в детской комнате.

Джамала поделилась очередной серией милых фотографий на своей инстаграм-странице. Под заметкой звезда пораздумывала о том, трудно ли совмещать материнство с работой.

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37-летняя певица позировала вместе с любимым мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым, старшим сыном Эмиром-Рахманом и малышом Селимом-Гираем, что родился летом. Она показала также, как обустроила детскую комнату. Примечательно, что там есть много игрушек, спортивная детская лесенка, на которой сфотографировали Эмира.

Джамала с семьей и детьми / Instagram / @jamalajaaa

Вся комната выполнена в пастельных цветах. Она также украшена декоративными звездами и Луной. Под фотографиями Джамала рассказала, что материнство – это как вечный двигатель, который никогда не выключается.

Быть мамой – самая сложная работа в мире! Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша для супа с фрикадельками,

– признается Джамала.

Знаменитость также рассказала, что во время пауз на интервью, фотосессиях, она часто уходит в свои мысли и начинает припоминать, что не "купила памперсов на два разные размеры", или что Эмир совсем не имеет осенних вещей. Джамала уверена: все это знакомо мамочкам.



Джамала вместе с семьей и детьми / Instagram / @jamalajaaa