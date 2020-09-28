В июне этого года певица Джамала второй раз стала мамой. Она родила сына Селим-Гирая, с которым из роддома была вынуждена переехать к друзьям. Причиной стал незавершенный ремонт в квартире.

О первых днях жизни второго сына Селим-Гирая Джамала рассказала для "Светской жизни". Малыш появился на свет 19 июня в одном из роддомов Киева. Через несколько дней после его появления на свет звезда показала праздничную выписку из роддома, однако после шумного празднования новоиспеченная мама отправилась с новорожденным сыном в дом друзей.

К теме В детской комнате: Джамала поделилась семейными фото и рассказала о материнстве

Как выяснилось, в квартире семьи не успели завершить ремонт. Обновить детскую комнату Джамала решила на последних сроках беременности, поэтому завершить все работы до родов не успели. Так, первую неделю жизни Селим-Гирай провел в доме друзей звездной мамы.

Это был ужас. Ведь я беременная должна была охранять всех строителей. Я делала им кофе и говорила: "Ну вы видите, какая я большая? Вы можете быстрее?",

– вспомнила Джамала.

Стоит отметить, что ремонт в детской комнате уже завершился. По этому случаю звезда устроила чувственную семейную съемку с мужем Бекиром и двумя сыновьями – Эмиром и Селим-Гираем.

Как Эмир отреагировал на появление братика

Джамала призналась, что 2-летний сын Эмир полюбил младшего Селим-Гирая и часто повторяет: "Это мой брат". Малыша он называет Селимка. Однако маму к младенцу все же ревнует.

Артистка признается, что с сыновьями они с мужем сначала справлялись только вдвоем, ведь роды звезды пришлись на карантин, поэтому от помощи няни им пришлось отказаться. Так, Бекир ухаживал за старшим Эмиром, а Джамала всегда была рядом с младшим.