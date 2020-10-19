Певица Джамала в августе этого года стала мамой во второй раз. Сегодня, 19 октября, младшему сыну звезды Селим-Гираю исполняется четыре месяца. Родители устроили новую семейную съемку, а знаменитая мамочка рассказала о малыше.

На личной странице в Инстаграме Джамала довольно часто рассказывает о материнстве. Сейчас всю себя она посвящает младшему сыну Селим-Гираю и признается, что четырехмесячный мальчик уже личность, не похожая по характеру ни на старшего брата Эмира, ни на родителей.

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Звезда отметила, что малыш кардинально изменил их жизнь и они ежедневно восхищаются им как впервые.

Ну как так делают в небесной канцелярии. И как будто похож на нас и на Эмирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особые черты характера, индивидуальность,

– написала Джамала.

Чувственное сообщение она дополнила кадрами из новой семейной фотосессии. Съемку семья устроила в собственной квартире в Киеве, как и несколько месяцев назад. Вместе с мужем Бекиром и двумя сыновьями, одетыми в одинаковые костюмы, Джамала позировала в уютной детской комнате и в просторной гостиной.

Если раньше она старательно скрывала лицо Селим-Гирея, прижимая малыша к себе или же прикрывая смайликами, то теперь смело держала малыша на руках перед камерой, показав его черты перед более 900-тысячной аудиторией.

Джамала с сыновьями и мужем / Фото Instagram / @jamalajaaa

Образ Джамалы

Для фотосессии певица собрала нежное платье небесно-голубого цвета с цветочным принтом. Наряд длины макси она довершила вязаным кардиганом белого цвета с синими вставками, еще добавила женственности и без того романтичному образу. Перед камерами звездная мамочка позвала с роскошной укладкой с локонами и легким макияжем со стрелками.

Джамала с сыновьями и мужем / Фото Instagram / @jamalajaaa