В клетчатом пальто: Джамала растрогала семейной фотосессией для Vogue – невероятные кадры
Певица Джамала устроила первую фотосессию для глянца с младшим сыном Селим-Гираем. Перед камерой она позировала не только с малышом, но и с мужем Бекиром, прогуливаясь по осеннему Киеву. Звезда показала безупречный образ и покорила семейной гармонией.
Несмотря на то, что Джамала открыто не демонстрирует лицо четырехмесячного сына перед поклонниками, она уже успела устроить несколько съемок с новорожденным мальчиком. На личной странице в инстаграме звездная мама показала результат очередной фотосессии, однако на этот раз она состоялась не для семейного архива, а для журнала Vogue UA.
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Семейная фотосессия Джамалы для Vogue
Для съемки певица выбрала идеальный осенний образ. Она появилась в длинном клетчатом пальто коричневого цвета. Его артистка совместила с изысканным атласным платьем на бретельках с откровенным декольте, которое после вторых родов она показывает все чаще. Наряд Джамалы роскошно гармонировал с черными туфлями с острым носком и на каблуках.
Для фотосессии звезда сделала роскошную волнистую укладку и элегантный макияж с акцентом на глаза, которые выделила тенями с блестками. Декольте артистка украсила золотой подвеской, которая сочеталась с кольцом.
Муж Джамалы Бекир выбрал классические брюки черного цвета, светлый джемпер и пиджак в тон. Его образ завершили солнцезащитные очки. Малыш во время прогулки и съемки был в детской коляске, а только в кафе любимого певица фотографировалась с Селим-Гиреем на руках.
Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала рассказала о материнстве и воспитании сыновей
Певица рассказала для Vogue UA, что совмещать воспитание двух сыновей, разница в возрасте которых два года, крайне трудно. Ведь младший требует внимания мамы чуть ли не всю ночь, а старший – с самого утра.
"Сейчас такой необычный период, когда пересекаются два совершенно разных расписания: когда я всю ночь просыпалась, вставая к Селиму, и утром хочу спать, а в 7:30 ко мне прибегает Эмир и хочет пообщаться. Найти этот баланс между двумя детьми – тоже надо терпения и выдержки", – поделилась звезда.
Артистка отметила, что кормить Селим-Гирея грудью и развивать музыкальную карьеру, снимать клипы и появляться в эфирах на радио – миссия не из простых. Ей трудно привыкнуть к новой не такой активной Джамале, поэтому часто звезда поддается грусти.
Я считаю, что абсолютный подвиг – совмещать работу и грудное вскармливание. Все женщины, которым это удается, для меня героини. Это очень трудно,
– отметила Джамала.