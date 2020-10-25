Певица Джамала устроила первую фотосессию для глянца с младшим сыном Селим-Гираем. Перед камерой она позировала не только с малышом, но и с мужем Бекиром, прогуливаясь по осеннему Киеву. Звезда показала безупречный образ и покорила семейной гармонией.

Несмотря на то, что Джамала открыто не демонстрирует лицо четырехмесячного сына перед поклонниками, она уже успела устроить несколько съемок с новорожденным мальчиком. На личной странице в инстаграме звездная мама показала результат очередной фотосессии, однако на этот раз она состоялась не для семейного архива, а для журнала Vogue UA.

К теме В платье с цветочным принтом: Джамала показала лицо младшего сына в чувственной фотосессии

Семейная фотосессия Джамалы для Vogue

Для съемки певица выбрала идеальный осенний образ. Она появилась в длинном клетчатом пальто коричневого цвета. Его артистка совместила с изысканным атласным платьем на бретельках с откровенным декольте, которое после вторых родов она показывает все чаще. Наряд Джамалы роскошно гармонировал с черными туфлями с острым носком и на каблуках.

Для фотосессии звезда сделала роскошную волнистую укладку и элегантный макияж с акцентом на глаза, которые выделила тенями с блестками. Декольте артистка украсила золотой подвеской, которая сочеталась с кольцом.

Муж Джамалы Бекир выбрал классические брюки черного цвета, светлый джемпер и пиджак в тон. Его образ завершили солнцезащитные очки. Малыш во время прогулки и съемки был в детской коляске, а только в кафе любимого певица фотографировалась с Селим-Гиреем на руках.



Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue​ / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa Джамала с мужем и сыном позировала для Vogue / Фото Instagram / @jamalajaaa