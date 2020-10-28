Певица Джамала не боится экспериментировать со сценическими образами, однако к изменениям имиджа прибегает крайне редко и с осторожностью. Похоже, материнство вдохновило звезду на перевоплощение. Она подстригла челку и показала публике обновленную себя с роскошной прической.

На личной странице в инстаграме Джамала показала новые фото, которые за считанные минуты вызвали шквал комментариев. Звезда сфотографировалась в кафе мужа Бекира и продемонстрировала новый имидж.

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Артистка начала перевоплощение с прически. Она укоротила длину до каре и подстригла челку. Джамала не скрывала своего восторга от новой прически и поспешила поделиться изменениями с поклонниками, опубликовав несколько селфи в сети.

Новый имидж Джамала безупречно дополнили стильные брюки терракотового цвета, которые гармонировали с курткой, и стильное светлое худи с надписью. Для выхода она выбрала ботинки кремового цвета и трендовую сумку, которая соответствовала стилистике образа. В важный день звезда сделала и роскошный макияж с широкими черными стрелками и матовой нюдовой помадой.

"Новый год начинается с новой прически", – написала певица. Поклонники Джамалы одобрительно оценили новый имидж кумира. "Супер, очень идет", "Очень красиво, стильно. Вы стали нежнее с новой прической", "Будто рок-дива", "Бомба", – говорится в комментариях.



Джамала с новой прической / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала с новой прической / Фото Instagram / @jamalajaaa