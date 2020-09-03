Найвисокооплачуваніший актор року Двейн Джонсон разом з дружиною і дітьми перехворів на коронавірус. Він зізнався, що три тижні тому з сім'єю отримав позитивні результати тесту на COVID-19. Доньки зірки мали середню форму хвороби, а йому з коханою довелось непросто.

48-річний американський актор Двейн Джонсон "Скеля" на особистій сторінці в інстаграмі опублікував щемливе відео, яким оголосив, що його сім'я перехворіла на коронавірус.

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Позитивні результати тестів на COVID-19 актор, його дружина Лорен і двоє доньок – 4-річна Жасмин та 2-річна Тіана – отримали близько трьох тижнів тому. Двейн Джонсон припускає, що заразитись вони могли від близьких друзів. Діти голлівудського актора мали середню форму коронавірусу, у той час як батьки перехворіли тяжкою.

Зараз Двейн Джонсон з дружиною і доньками не мають симптомів COVID-19 і повністю здорові. Проте він наголошує, що коронавірус повністю відрізняється від всіх пережитих ним раніше травм і недуг. Хвороба у нього вплинула на шлунково-кишковий тракт.

Я можу сказати вам, що це було одне з найважчих випробувань для нашої сім'ї. Я щасливий розповісти, що із нами все гаразд. Ми більше незаразні,

– поділився Двейн Джонсон.

Двейн Джонсон у відео закликав шанувальників ставитись обережно до зустрічей навіть з рідними і близькими. Він наголосив, як важливо в умовах пандемії дотримуватися соціального дистанціювання, носити маску й уникати масових скупчень людей. Актор зазначив, що кілька його найкращих друзів втратили батьків від коронавірусу, який є неймовірно невблаганним та не шкодує нікого.