Самый высокооплачиваемый актер года Дуэйн Джонсон вместе с женой и детьми переболел коронавирусом. Он признался, что три недели назад с семьей получил положительные результаты теста на COVID-19. Дочери звезды имели легкую форму болезни, а ему с любимой пришлось непросто.

48-летний американский актер Дуэйн Джонсон "Скала" на личной странице в инстаграме опубликовал щемящее видео, которым объявил, что его семья переболела коронавирусом.

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Положительные результаты тестов на COVID-19 актер, его жена Лорен и две дочери – 4-летняя Жасмин и 2-летняя Тиана – получили около трех недель назад. Дуэйн Джонсон предполагает, что заразиться они могли от близких друзей. Дети голливудского актера имели среднюю форму коронавируса, в то время как родители переболели тяжелой.

Сейчас Дуэйн Джонсон с женой и дочерьми не имеют симптомов COVID-19 и полностью здоровы. Однако он отмечает, что коронавирус полностью отличается от всех пережитых им ранее травм и недугов. Болезнь у него повлияла на желудочно-кишечный тракт.

Я могу сказать вам, что это было одно из самых тяжелых испытаний для нашей семьи. Я счастлив рассказать, что с нами все в порядке. Мы больше незаразные,

– поделился Дуэйн Джонсон.

Дуэйн Джонсон в видео призвал поклонников относиться осторожно к встречам даже с родными и близкими. Он отметил, как важно в условиях пандемии соблюдать социальное дистанцирование, носить маску и избегать массовых скоплений людей. Актер отметил, что несколько его лучших друзей потеряли родителей из-за коронавируса, который невероятно неумолим и не жалеет никого.