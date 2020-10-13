Український актор, учасник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як змінилося його життя після того, як освідчився коханій дівчині. Також він зізнався, що пропозиція руки і серця була для нього серйозним кроком.

Тарас Цимбалюк є одним із найсексуальніших чоловіків в українському шоу-бізнесі. Донедавна він також був одним із найпопулярніших холостяків, проте декілька тижнів тому Тарас у прямому ефірі "Танців з зірками" запропонував коханій Тіні Антоненко вийти за нього заміж. Дівчина погодилася і тепер в інтерв'ю виданню "Сегодня. Lifestyle" Цимбалюк поділився подробицями їх спільного життя.

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Тарас Цимбалюк про життя після освідчення

Актор зізнався, що пропозиція руки і серця була для нього чималим кроком. Це було не просто, проте й не важко, оскільки цей момент у його житті був одним із найприємніших. Освідчення – це більше про відповідальність.

Тарас зауважив, що життя після пропозиції справді змінилося. Тепер він і Тіна перебувають у статусі наречених, думають про весілля.

Це дуже ніжний період наших стосунків. Це їхня наступна сходинка, яка нам обом дуже подобається,

– поділився Цимбалюк.

Він також подякував коханій за підтримку, яку вона давала під час його участі у "Танцях з зірками". Вона була дуже відчутна та по-справжньому важлива для Тараса.

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Що відомо про стосунки Цимбалюка та Антоненко?

Тарас Цимбалюк зустрічається з візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко вже протягом двох років. Для актора ці стосунки дуже серйозні, а попередні романи він вважає "знайомством із жіночою статтю". Зазначимо, що раніше Тарас був одружений і перебував у шлюбі два роки. Проте невдовзі пара розлучилася.

Цимбалюк пригадав, що з Тіною вони познайомилися на зйомках кліпу мультиартиста Монатіка на трек "Вечность". Там Антоненко була художницею з гриму. Вони побачили один одного на знімальному майданчику і зніяковіли. Тоді Тіна навіть відмовилася працювати з Тарасом і попросила асистентку підготувати його для кадру. Тепер дівчина зізнається, що Цимбалюк їй сподобався і вона одразу почервоніла.

Під час третього прямого ефіру "Танців з зірками" Тарас зробив пропозицію коханій і вона погодилася вийти за нього заміж.