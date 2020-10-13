Украинский актер, участник "Танцев со звездами" Тарас Цимбалюк откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после того, как сделал предложение любимой девушке. Также он признался, что предложение руки и сердца было для него серьезным шагом.

Тарас Цимбалюк является одним из самых сексуальных мужчин в украинском шоу-бизнесе. До недавнего времени он также был одним из самых популярных холостяков, однако несколько недель назад Тарас в прямом эфире "Танцев со звездами" предложил любимой Тине Антоненко выйти за него замуж. Девушка согласилась и теперь в интервью изданию "Сегодня. Lifestyle" Цимбалюк поделился подробностями их совместной жизни.

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Тарас Цимбалюк о жизни после признания

Актер признался, что предложение руки и сердца было для него серьезным шагом. Это было не просто, но и не трудно, поскольку этот момент в его жизни был одним из самых приятных. Признание – это больше об ответственности.

Тарас заметил, что жизнь после предложения действительно изменилась. Теперь он и Тина находятся в статусе жениха и невесты, думают о свадьбе.

Это очень нежный период наших отношений. Это их следующая ступенька, которая нам обоим очень нравится,

– поделился Цимбалюк.

Он также поблагодарил любимую за поддержку, которую она доакзывала во время его участия в "Танцах со звездами". Она была очень ощутима и по-настоящему важна для Тараса.

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Что известно об отношениях Цимбалюка и Антоненко?

Тарас Цимбалюк встречается с визажистом и фотографом Тиной Антоненко уже в течение двух лет. Для актера эти отношения очень серьезные, а предыдущие романы он считает "знакомством с женским полом". Отметим, что ранее Тарас был женат и состоял в браке два года. Однако вскоре пара развелась.

Цимбалюк вспомнил, что с Тиной они познакомились на съемках клипа мультиартиста Монатика на трек "Вечность". Там Антоненко была художником по гриму. Они увидели друг друга на съемочной площадке и смутились. Тогда Тина даже отказалась работать с Тарасом и попросила ассистентку подготовить его для кадра. Теперь девушка признается, что Цимбалюк ей понравился и она сразу покраснела.

Во время третьего прямого эфира "Танцев со звездами" Тарас сделал предложение любимой и она согласилась выйти за него замуж.