Завтра, 15 жовтня, ведучий та шоумен Володимир Остапчук зіграє весілля з нотаріусом Христиною Горняк. Напередодні важливого дня, дівчина поділилася своїми думками та опублікувала провокативне фото.

Христина Горняк оприлюднила пікантний знімок на особистій сторінці в інстаграмі. Як і всі наречені, дівчина з нетерпінням чекає на день весілля. Вона не лише похизувалася стрункою фігурою, а й розповіла, що відчуває напередодні особливого свята.

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Христина зробила красиве та спокусливе фото у закладі чи то готельному номері. Вона еротично позувала, спершись ліктями на маленький стіл, а ноги закинула на диванчик. У руках Горняк тримала бокал ігристого шампанського.

Для чудового вечора вона обрала блискучу сукню на тонких бретелях. Під вбранням не було нижньої білизни, що додало образові сексуальності. Проте головний акцент Христина зробила на оголених ногах. Сяючий look вона поєднала з босоніжками на високих підборах. Волосся забрала набік, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Завершила аутфіт стильними сережками.



Звабливий look Христини Горняк / Instagram / @kristygor

Що Христина написала в дописі?

Горняк зізналася, що ніч напередодні весілля вирішила провести сама. Саме тому вона відправилася у готельний номер і вважає, що так краще для пари.

Я хочу побути в тиші та наодинці з собою, зі своїми думками,

– зазначила в публікації Христина.

Завтра буде соняний день. Це ніч перед тим днем, якого вони з Володимиром так чекали. Вона пам'ятає, як Остапчук мріяв, щоб йшла до нього у білій сукні і нарешті це стане реальністю. Завтра всі танцюватимуть, співатимуть та радітимуть за них. Завтра Христина і Володимир скажуть чарівні слова та пронесуть їх життєвим шляхом.