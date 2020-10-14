Завтра, 15 октября, ведущий и шоумен Владимир Остапчук сыграет свадьбу с нотариусом Кристиной Горняк. Накануне важного дня, девушка поделилась своими мыслями и опубликовала провокационное фото.

Кристина Горняк обнародовала пикантный снимок на личной странице в инстаграме. Как и все невесты, девушка с нетерпением ждет день свадьбы. Она не только похвасталась стройной фигурой, но и рассказала, что чувствовала накануне особого праздника.

Смотрите также Лилия Ребрик поделилась эротическим кадром в ванной: жаркое фото со съемок

Кристина сделала красивое и соблазнительное фото в заведении или гостиничном номере. Она эротично позировала, облокотившись на маленький стол, а ноги закинула на диванчик. В руках Горняк держала бокал игристого шампанского.

Для прекрасного вечера она выбрала блестящее платье на тонких бретелях. Под одеждой не было нижнего белья, что придало образу сексуальности. Однако главный акцент Кристина сделала на обнаженных ногах. Сияющий look она соединила с босоножками на высоких каблуках. Волосы убрала набок, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Завершила аутфит стильными серьгами.



Обольстительный look Кристины Горняк / Instagram / @kristygor

Что Кристина написала в заметке?

Горняк призналась, что ночь накануне свадьбы решила провести сама. Именно поэтому она отправилась в гостиничный номер и считает, что так лучше для пары.

Я хочу побыть в тишине и наедине с собой, со своими мыслями,

– отметила в публикации Кристина.

Завтра будет соняний день. Это ночь перед тем днем, который они с Владимиром так ждали. Она помнит, как Остапчук мечтал, чтобы она шла к нему в белом платье и наконец это станет реальностью. Завтра все будут танцевать, петь и радоваться за них. Завтра Кристина и Владимир скажут волшебные слова и пронесут их по жизненному пути.