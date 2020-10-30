Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія поділилася секретом стрункості. Жінка зізналася, що під час вагітності вона набрала 17 зайвих кілограмів і розсекретила, як їй вдалося позбутися їх.

ЛІлія часто ділиться з прихильницями корисними порадами, розповідає про сімейне життя. Тепер вона вирішила поділитися темою, яка буде цікава ледь не кожній жінці. На особистій сторінці в інстаграмі Яма опублікувала допис, у якому розповіла про зайву вагу під час вагітності.

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Вона зізналася, що питання того, як повернути вагу, яка була і неї до того, як завагітніла, почало хвилювати її ще в пологовому будинку.

Лілія поділилася, що ще зі школи любила спорт. І вже тоді їй були до душі вечірні пробіжки. Вона одягала теплі штани, щоб створити ефект сауни. Саме з того часу спорт став невід'ємною частиною її життя. Яма зазначила, що це корисна звичка, яку вона виробляла протягом років.

Під час вагітності Лілія регулярно відвідувала басейн, це і допомогло їй боротися з набряками. Проте зайвих кілограмів не вдалося уникнути. Та майже одразу після народження сина Лілія відновила тренування в залі і вечірні пробіжки. Заняття спортом вона поєднувала з правильним харчуванням. Саме це допомогло повернути бажану вагу.

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