Дружина Влада Яма розповіла, як їй вдалося схуднути на 17 кілограмів після пологів
Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія поділилася секретом стрункості. Жінка зізналася, що під час вагітності вона набрала 17 зайвих кілограмів і розсекретила, як їй вдалося позбутися їх.
ЛІлія часто ділиться з прихильницями корисними порадами, розповідає про сімейне життя. Тепер вона вирішила поділитися темою, яка буде цікава ледь не кожній жінці. На особистій сторінці в інстаграмі Яма опублікувала допис, у якому розповіла про зайву вагу під час вагітності.
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Вона зізналася, що питання того, як повернути вагу, яка була і неї до того, як завагітніла, почало хвилювати її ще в пологовому будинку.
Лілія поділилася, що ще зі школи любила спорт. І вже тоді їй були до душі вечірні пробіжки. Вона одягала теплі штани, щоб створити ефект сауни. Саме з того часу спорт став невід'ємною частиною її життя. Яма зазначила, що це корисна звичка, яку вона виробляла протягом років.
Під час вагітності Лілія регулярно відвідувала басейн, це і допомогло їй боротися з набряками. Проте зайвих кілограмів не вдалося уникнути. Та майже одразу після народження сина Лілія відновила тренування в залі і вечірні пробіжки. Заняття спортом вона поєднувала з правильним харчуванням. Саме це допомогло повернути бажану вагу.
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