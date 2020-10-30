Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия поделилась секретом стройности. Женщина призналась, что во время беременности она набрала 17 лишних килограммов и рассекретила, как ей удалось избавиться от них.

Лилия часто делится с поклонницами полезными советами, рассказывает о семейной жизни. Теперь она решила поделиться темой, которая будет интересна едва не каждой женщине. На личной странице в инстаграме Яма опубликовала сообщение, в котором рассказала о лишнем весе во время беременности.

Читайте также Супруга Влада Ямы рассказала, что готовит любимому на завтрак

Она призналась, что вопрос того, как вернуть вес, который был у нее до того, как забеременела, начал волновать ее еще в роддоме.

Лилия поделилась, что еще со школы любила спорт. И уже тогда ей были по душе вечерние пробежки. Она надевала теплые штаны, чтобы создать эффект сауны. Именно с этого времени спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Яма отметила, что это полезная привычка, которую она вырабатывала годами.

Во время беременности Лилия регулярно посещала бассейн, это и помогло ей бороться с отеками. Однако лишних килограммов не удалось избежать. И почти сразу после рождения сына Лилия возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. Занятия спортом она совмещала с правильным питанием. Именно это помогло вернуть желаемый вес.

Для просмотра фото листайте вправо