Жена Влада Ямы рассказала, как ей удалось похудеть на 17 килограммов после родов
Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия поделилась секретом стройности. Женщина призналась, что во время беременности она набрала 17 лишних килограммов и рассекретила, как ей удалось избавиться от них.
Лилия часто делится с поклонницами полезными советами, рассказывает о семейной жизни. Теперь она решила поделиться темой, которая будет интересна едва не каждой женщине. На личной странице в инстаграме Яма опубликовала сообщение, в котором рассказала о лишнем весе во время беременности.
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Она призналась, что вопрос того, как вернуть вес, который был у нее до того, как забеременела, начал волновать ее еще в роддоме.
Лилия поделилась, что еще со школы любила спорт. И уже тогда ей были по душе вечерние пробежки. Она надевала теплые штаны, чтобы создать эффект сауны. Именно с этого времени спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Яма отметила, что это полезная привычка, которую она вырабатывала годами.
Во время беременности Лилия регулярно посещала бассейн, это и помогло ей бороться с отеками. Однако лишних килограммов не удалось избежать. И почти сразу после рождения сына Лилия возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. Занятия спортом она совмещала с правильным питанием. Именно это помогло вернуть желаемый вес.
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