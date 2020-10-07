Супруга популярного украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами", Влада Ямы Лилия рассказала поклонникам, чем обычно радует любимого на завтрак. Какой еде отдает предпочтение танцовщик – читайте далее.

В современном обществе активно пропагандируется здоровое питание. В частности, особое внимание уделяется завтракам, ведь они обеспечивают заряд энергии на день и обязательно должны быть полезными и сытными. Так, на личной странице в инстаграме Лилия Яма опубликовала сообщение, в котором поделилась с подписчиками вариантами завтраков.

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Поскольку Влад Яма активно занимается танцами и имеет насыщенный рабочий график, то жена пытается начинать его день с полезной пищи, которая поможет набраться сил и быть продуктивным в течение дня.

Варианты полезных завтраков от Лилии Ямы

Боул с лососем. Сливочная шакшука – это блюдо из яиц, пожаренных в соусе из помидоров, перца чили и лука. Вафли с кокосовым йогуртом и ягодами. Тосты с авокадо и салатом. Яйца Бенедикт с авокадо и соусом песто.

Предлагаем воспользоваться советами от звездной жены и порадовать свою семью новыми вкусными блюдами на завтрак. Приятного аппетита!