Супруга Влада Ямы рассказала, что готовит любимому на завтрак
Супруга популярного украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами", Влада Ямы Лилия рассказала поклонникам, чем обычно радует любимого на завтрак. Какой еде отдает предпочтение танцовщик – читайте далее.
В современном обществе активно пропагандируется здоровое питание. В частности, особое внимание уделяется завтракам, ведь они обеспечивают заряд энергии на день и обязательно должны быть полезными и сытными. Так, на личной странице в инстаграме Лилия Яма опубликовала сообщение, в котором поделилась с подписчиками вариантами завтраков.
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Поскольку Влад Яма активно занимается танцами и имеет насыщенный рабочий график, то жена пытается начинать его день с полезной пищи, которая поможет набраться сил и быть продуктивным в течение дня.
Варианты полезных завтраков от Лилии Ямы
- Боул с лососем.
- Сливочная шакшука – это блюдо из яиц, пожаренных в соусе из помидоров, перца чили и лука.
- Вафли с кокосовым йогуртом и ягодами.
- Тосты с авокадо и салатом.
- Яйца Бенедикт с авокадо и соусом песто.
Предлагаем воспользоваться советами от звездной жены и порадовать свою семью новыми вкусными блюдами на завтрак. Приятного аппетита!