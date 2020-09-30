Жена популярного украинского танцовщика, судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы Лилия очаровала сеть новой фотосессией. Она позировала перед камерой в красивом платье с цветочным принтом и похвасталась красотой.

Лилия Яма неустанно демонстрирует очень стильные образы. Пока погода была теплой и солнечной женщина устроила себе фотосессию в кубинском стиле. Конечно, самое большое внимание привлек ее look. На личной странице в Инстаграме звездная жена уже опубликовала серию ярких фотографий.

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Яркий look Лилии Ямы

Специально для такой фотосессии Лилия сшила роскошный наряд. Она предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, который состоял из длинной пышной юбки в кубинском стиле и короткого топа на бретелях. Также поверх топа можно одеть накидку на одно плечо, что сделает его оригинальнее. Наряд Яма соединила с бежевыми босоножками на высоком каблуке.

Для фотосъемки женщина выбрала две прически. Сначала она распустила роскошные длинные волосы и уложила их ровно. А потом собрала в хвост и украсила заколкой с большим цветком. На лице красавица сделала эффектный макияж с акцентом на глазах и персиковой помадой на губах.

Вдохновилась кубинской атмосферой и захотела наряд в таком стиле,

– написала в заметке Лилия.

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