Дружина популярного українського танцівника, судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія зачарувала мережу новою фотосесією. Вона позувала перед камерою у красивій сукні з квітковим принтом і похизувалася красою.

Лілія Яма невпинно демонструє дуже стильні образи. Поки погода була теплою та сонячною жінка влаштувала собі фотосесію у кубинському стилі. Звісно, що найбільше увагу привернув її look. На особистій сторінці в інстаграмі зіркова дружина вже опублікувала серію яскравих світлин.

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Яскравий look Лілії Ями

Спеціально для такої фотосесії Лілія пошила розкішне вбрання. Вона постала перед камерою у білому костюмі з квітковим принтом, що складався з довгої пишної спідниці у кубинському стилі та короткого топу на бретелях. Також поверх топу можна одягнути накидку на одне плече, що зробить його оригінальнішим. Вбрання Яма поєднала з бежевими босоніжками на високим підборах.

Для фотозйомки жінка обрала дві зачіски. Спершу, вона розпустила розкішне довге волосся і вклала його рівно. А потім зібрала у хвіст і прикрасила шпилькою з великою квіткою. На обличчі красуня зробила ефектний макіяж з акцентом на очах та персиковою помадою на губах.

Надихнулася кубинською атмосферою та захотіла вбрання у такому стилі,

– написала в дописі Лілія.

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