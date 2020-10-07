Дружина популярного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Влада Ями Лілія розповіла прихильникам, чим зазвичай радує коханого на сніданок. Якій їжі надає перевагу танцівник – читайте далі.

У сучасному суспільстві активно пропагується здорове харчування. Зокрема, особлива увага приділяється сніданкам, адже вони забезпечують заряд енергії на день і обов'язково мають бути корисними та ситними. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Лілія Яма опублікувала допис, у якому поділилася з підписниками варіантами сніданків.

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Оскільки Влад Яма активно займається танцями і має насичений робочий графік, то дружина намагається розпочинати його день з корисної їжі, яка допоможе набратися сил та бути продуктивним впродовж дня.

Варіанти корисних сніданків від Лілії Ями

Боул з лососем. Вершкова шакшука – це страва з яєць, посмажених в соусі з помідорів, перцю чилі і цибулі. Вафлі з кокосовим йогуртом і ягодами. Тости з авокадо і салатом. Яйця Бенедикт з авокадо і соусом песто.

Пропонуємо скористатися порадами від зіркової дружини і порадувати свою сім'ю новими смачненькими стравами на сніданок. Смачного!