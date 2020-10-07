Дружина Влада Ями розповіла, що готує коханому на сніданок
Дружина популярного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Влада Ями Лілія розповіла прихильникам, чим зазвичай радує коханого на сніданок. Якій їжі надає перевагу танцівник – читайте далі.
У сучасному суспільстві активно пропагується здорове харчування. Зокрема, особлива увага приділяється сніданкам, адже вони забезпечують заряд енергії на день і обов'язково мають бути корисними та ситними. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Лілія Яма опублікувала допис, у якому поділилася з підписниками варіантами сніданків.
Читайте також У сукні з квітковим принтом: дружина Влада Ями зачарувала романтичним образом – фото
Оскільки Влад Яма активно займається танцями і має насичений робочий графік, то дружина намагається розпочинати його день з корисної їжі, яка допоможе набратися сил та бути продуктивним впродовж дня.
Варіанти корисних сніданків від Лілії Ями
- Боул з лососем.
- Вершкова шакшука – це страва з яєць, посмажених в соусі з помідорів, перцю чилі і цибулі.
- Вафлі з кокосовим йогуртом і ягодами.
- Тости з авокадо і салатом.
- Яйця Бенедикт з авокадо і соусом песто.
Пропонуємо скористатися порадами від зіркової дружини і порадувати свою сім'ю новими смачненькими стравами на сніданок. Смачного!