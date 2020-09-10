Успішний артист Віктор Павлік планував зіграти гучне весілля з дружиною Катериною Реп'яховою у серпні цьогоріч. Однак смерть 22-річного сина Павла перекреслила плани музиканта. Його обраниця зізналась, що аж ніяк не шкодує, що торжество довелось скасувати вже вдруге.

29 травня цьогоріч 54-річний Віктор Павлік зареєстрував шлюб зі своєю концертною директоркою Катериною Реп'яховою, яка на 29 років молодша за зіркового чоловіка. Через пандемію коронавірусу подружжю довелось скасувати заплановане на 10 червня весілля.

Церемонію пара перенесла на 18 серпня, однак і цього дня святу не судилось відбутись. Чергові зміни дружина артиста прокоментувала в інстаграм-профілі.

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Весілля пара скасувала через смерть 22-річного сина Павліка Павла, який пішов з життя 7 серпня після півторарічної боротьби з раком. Катерина Реп'яхова зізналась, що аж ніяк не шкодує, що доводиться вдруге переносити весільну церемонію. Дівчина наголосила, що це свято обов'язково відбудеться у їхньому подружньому житті.

Прикро мені? Звичайно ні. Все пізнається в порівнянні. Я ні про що не шкодую, і за все вдячна долі… Моя головна біла сукня так і залишилась висіти і чекати своєї пори. Я обов'язково одягну її, і мої рідні і друзі побачать мене нареченою,

– написала дружина Віктора Павліка.

Нагадаємо, що весілля пара планувала зіграти в рідному місті нареченої Дніпрі у колі 80 найближчих гостей, серед яких не було б зіркових колег Павліка. Катерина для заходу готувала одразу дві весільні сукні.

Додамо, що для реєстрації шлюбу в одному з київських РАЦСів Катерина Реп'яхова обрала білий штанний костюм вільного крою та масивні кросівки. Після одруження пара влаштувала романтичну зйомку, для якої наречена одягла приталену сукню кремового кольору без бретелей, оздоблену вишивкою та камінням.