Успешный артист Виктор Павлик планировал сыграть громкую свадьбу с женой Екатериной Репяховой в августе этого года. Однако смерть 22-летнего сына Павла перечеркнула планы музыканта. Его избранница призналась, что отнюдь не жалеет, что торжество пришлось отменить уже во второй раз.

29 мая в этом году 54-летний Виктор Павлик зарегистрировал брак со своим концертным директором Екатериной Репяховой, которая на 29 лет моложе звездного мужа. Из-за пандемии коронавируса супругам пришлось отменить запланированную на 10 июня свадьбу.

Церемонию пара перенесла на 18 августа, однако и в этот день празднику не суждено было состояться. Очередные изменения жена артиста прокомментировала в инстаграм-профиле.

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Свадьбу пара отменила из-за смерти 22-летнего сына Павлика Павла, который ушел из жизни 7 августа после полуторагодовой борьбы с раком. Екатерина Репяхова призналась, что отнюдь не жалеет, что приходится второй раз переносить свадебную церемонию. Девушка подчеркнула, что этот праздник обязательно состоится в их супружеской жизни.

Обидно мне? Конечно нет. Все познается в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе... Мое главное белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Я обязательно надену его, и мои родные и друзья увидят меня невестой,

– написала жена Виктора Павлика.

Напомним, что свадьбу пара планировала сыграть в родном городе невесты Днепре в кругу ближайших 80 гостей, среди которых не было бы звездных коллег Павлика. Екатерина для мероприятия готовила сразу два свадебных платья.

Добавим, что для регистрации брака в одном из киевских ЗАГСов Екатерина Репяхова выбрала белый брючный костюм свободного кроя и массивные кроссовки. После бракосочетания пара устроила романтическую съемку, для которой невеста надела приталенное платье кремового цвета без бретелек, украшенное вышивкой и камнями.