26-летняя жена певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова публично призналась своему мужу в любви.

Трогательное сообщение жена певца опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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На фото певец Виктор Павлик с женой позируют улыбающиеся и счастливые на Морском вокзале в Одессе.

"Одна жизнь на двоих. Все радости на двоих. И горе на двоих. Кто бы что не говорил. Только мы вдвоем знаем, о чем молчим и о чем мечтаем. Знаете, какова моя мечта? Подарить мужчине на 60 лет Range Rover. Я так хочу сделать его счастливым. Я просто очень сильно люблю его. Не идеального, но такого моего. А еще все случается вовремя. Я встретила своего мужа, когда мне был 21. И раньше не надо было, и позже ни в коем случае. Я просто люблю и дышу тобой, муж", – написала Екатерина Репяхова.

Разница в возрасте смущает только поклонников Виктора Павлика, а супружескую пару отнюдь не волнует. Ранее молодая жена певца заявляла, что возраст – это не показатель счастья или любви в семье.

Что известно об отношениях Виктора Павлика и Екатерины Репяховой?

54-летний исполнитель и его концертная директор впервые открыто заговорили о романе в июне 2019-го года, хотя девушка и отмечала, что никогда этого не скрывала. Впоследствии Павлик рассказал, что разошелся с женой Ларисой, с которой был женат 25 лет, и начал жить с девушкой.

Церемония бракосочетания в ЗАГСе состоялась 29 мая, а свадьба была запланирована на 10 мая. Впрочем, ее пришлось перенести из-за карантина на середину августа. Однако в семье Виктора Павлика случилось горе – умер его сын Павел, поэтому пара снова перенесла свадьбу.