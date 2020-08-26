26-річна дружина співака Віктора Павліка та за сумісництвом його концертний директор Катерина Реп'яхова публічно зізналася своєму чоловікові в коханні.

Щемливий допис дружина співака опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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На фото співак Віктор Павлік з дружиною позують усміхнені та щасливі на Морському вокзалі в Одесі.

"Одне життя на двох. Всі радості на двох. І горе на двох. Хто б, що не говорив. Тільки ми удвох знаємо, про що мовчимо і про що мріємо. Знаєте, яка моя мрія? Подарувати чоловікові на 60 років Range Rover. Я так хочу зробити його щасливим. Я просто дуже сильно люблю його. Не ідеального, але такого мого. А ще все трапляється вчасно. Я зустріла свого чоловіка, коли мені було 21. І раніше не треба було, і пізніше ні в якому разі. Я просто люблю і дихаю тобою, чоловік", – написала Катерина Реп’яхова.

Різниця у віці бентежить лише шанувальників Віктора Павліка, а подружню пару аж ніяк не обходить. Раніше молода дружина співака заявляла, що вік – це не показник щастя чи любові у сім'ї.

Що відомо про стосунки Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової?

54-річний виконавець та його концертна директорка вперше відкрито заговорили про роман у червні 2019-го року, хоч дівчина і зазначала, що ніколи цього не приховувала. Згодом Павлік розповів, що розійшовся з дружиною Ларисою, з якою був одружений 25 років, і почав жити з дівчиною.

Церемонія одруження у РАЦСі відбулась 29 травня, а весілля було заплановане на 10 травня. Втім, його довелось перенести через карантин на середину серпня. Однак у сім'ї Віктора Павліка трапилося горе – помер його син Павло, тому пара знову перенесла весілля.