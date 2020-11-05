Наприкінці травня народний улюбленець Віктор Павлік одружився зі своєю концертною директоркою Катериною Реп'яховою. 4 листопада пара відсвяткувала 5 річницю стосунків, а молода дружина чуттєво привітала артиста публічно.

Стосунки Віктора Павліка з на 29 років молодшою обраницею довго залишались поза увагою преси. У ЗМІ про роман зірки з молодою концертною директоркою заговорили лише в червні минулого року вже після того, як співак освідчився коханій. Відтоді Катерина Реп'яхова активно висвітлює романтичні подробиці особистого життя з Павліком в інстаграмі й таку важливу дату, як 5 річниця стосунків, не могла оминути увагою.

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Вона опублікувала нове фото з чоловіком, на якому пара позувала за вечерею в одному з ресторанів ліванської кухні в Києві. Дівчина зізналась, що без Віктора Павліка вже не уявляє свого життя та важко переносить навіть найменшу розлуку з коханим.

Нам 5 років. Я, як і раніше, люблю тебе з таким трепетом. Коли ти на гастролях, я погано сплю, а коли їдеш у справах – рахую кожну хвилину. І це правда. Спасибі за все, коханий,

– написала дружина співака.

Артист з нагоди річниці стосунків подарував Катерині Реп'яховій розкішний букет червоних троян, а вона підготувала для нього кекси зі спільними фотографіями.

Нагадаємо, Віктор Павлік одружився з молодою обраницею 29 травня 2020 року. Закохані планували зіграти весілля в Дніпрі 10 червня, однак свято довелось перенести на середину серпня через спалах коронавірусу. Проте й тоді пара не влаштувала омріяну церемонію, адже 7 серпня помер 21-річний син Павліка Павло після тривалого лікування від раку кісток.