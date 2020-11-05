В конце мая народный любимец Виктор Павлик женился со своей концертной директором Екатериной Репейным. 4 ноября пара отпраздновала 5 годовщину отношений, а молодая жена чувственно поздравила артиста публично.

Отношения Виктора Павлика с на 29 лет младшей избранницей долго оставались без внимания прессы. В СМИ о романе звезды с молодым концертным директором заговорили лишь в июне прошлого года уже после того, как певец сделал предложение любимой. С тех пор Екатерина Репьяхова активно освещает романтические подробности личной жизни с Павликом в инстаграме и такую важную дату, как 5 годовщина отношений, не могла обойти вниманием.

К теме жена Виктора Павлика эмоционально отреагировала на вторую отмену свадьбы

Она опубликовала новое фото с мужем, на котором пара позировала за ужином в одном из ресторанов ливанской кухни в Киеве. Девушка призналась, что без Виктора Павлика уже не представляет своей жизни и тяжело переносит даже малейшую разлуку с любимым.

Нам 5 лет. Я по-прежнему люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда едешь по делам – считаю каждую минуту. И это правда. Спасибо за все, любимый,

– написала жена певца.

Артист по случаю годовщины отношений подарил Екатерине Репьяховой роскошный букет красных роз, а она подготовила для него кексы с совместными фотографиями.

Напомним, Виктор Павлик женился на молодой избраннице 29 мая 2020 года. Влюбленные планировали сыграть свадьбу в Днепре 10 июня, однако праздник пришлось перенести на середину августа из-за вспышки коронавируса. Однако и тогда пара не устроила желанную церемонию, ведь 7 августа умер 21-летний сын Павлика Павел после длительного лечения от рака костей.