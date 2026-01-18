Найщиріші привітання з Водохресним Святвечором 2026: теплі слова у прозі й віршах
- 18 січня українці відзначають Водохресний Святвечір, також відомий як "Голодна кутя".
- 24 Канал підготував привітання у прозі та віршах для відзначення цього свята.
За старим календарем 18 січня українці відзначають другий Святвечір. Його ще називають "Голодною кутею" або Хрещенським Святим вечором.
З нагоди свята 24 Канал підготував теплі привітання з Водохресним Святвечором за старим стилем у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям і знайомим 18 січня.
Водохресний Святвечір 2026 за старим стилем: як привітати у картинках, прозі й віршах?
У Водохресний Святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.
***
З щирого серця у Водохресний Святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов'ю в серці.
***
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всіх на диво,
Щоб жили щасливо!
***
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить зовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину!
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
***
У Водохресний Святвечір хочу побажати, щоб усі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб у серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.
***
У Водохресний Святий вечір бажаю добра і затишку, здоров'я і сил, терпимості і надії, віри і знань, любові і розуміння рідних, щастя і благодаті, достатку і сміливості для прийняття вірних рішень! Нехай Бог береже вашу сім'ю, нехай оберігає вас від бід.
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам сердце теплом!
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
Колись на світанні сам Христос
Хрестився в річці Йордані.
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
