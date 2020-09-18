Лілі-Роуз Депп, яка є донькою Джонні Деппа та Ванесси Параді, неодноразово дивувала публіку своїми "вибриками". Дівчина намагається відстоювати феміністичну позицію та не підлаштовуватись під загальні стандарти краси. Але такі переконання, схоже, не до душі багатьом фанатам.

21-річна зірка подіумів Лілі-Роуз опублікувала на своїй інстаграм-сторінці серію буденних кадрів, на яких показала один день зі свого життя. Дівчина відсвяткувала "завершення літа", як вона написала у локації допису, та відпочила разом зі своїми друзями. Саме їх вона зафіксувала на одній з фотографій. На іншому фото модель зафіксувала чарівне західне небо.

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Друзі Лілі-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp



Небо, яке сфотографувала донька Деппа / Instagram / @lilyrose_depp

Щодо найпершого фото у публікації, то юна Депп похизувалась смачним перекусом – стиглими полуницями, де засвітила недоглянутий манікюр. Лак ягідного кольору був дещо злущеним і не мав належного вигляду.

Лілі також показала себе на одному із селфі-знімків, де постала у сріблястому купальнику та солом’яному капелюшку. Найбільшу увагу привернули її неголені пахви, які вона засвітила, коли зверху робила фото на власний телефон. Користувачі по-різному відреагували на вигляд моделі: хтось засудив, а хтось – подякував дівчині за її позицію. "Королево, яка вважає волосся на тілі –нормальним, дякую за вашу службу", "Мені подобається бачити, як люди не позбавляються від волосся в зонах пахв, тому що це абсолютно нормально", "Лілі-Роуз не байдуже на її другий кадр, вона офіційно моя королева", "Ми любимо бачити королеву, яка приймає своє природнє тіло", "Святий боже, чому тут так багато феміністок, які просто голять свої пахви? Не переборщуй, ми це робили століттями, не псуй це зараз", "Вистачає називати це натуральним! Це огидно!", "Всі ці люди, які тут хвалять волосся під пахвами, кажуть щось на зразок подяки за нормалізацію цього... Я просто хочу сказати, не думайте, що, якщо ви це робите, це мило".

Хто із зірок демонструє неголені пахви?

Варто додати, що своїй неголені пахви у мережі часто демонструють такі моделі, як Кара Делевінь, донька Мадонни – Марія Лурдес, донька Майкла Джексона – Періс Джексон, Майлі Сайрус, Белла Торн, Джіджі Хадід та інші.

Сайрус, Джексон, Лурдес, Делевін, Хадід і Торн з неголеними пахвами: фото / Фото з соцмереж