Лили-Роуз Депп, которая является дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, неоднократно удивляла публику своими "выходками". Девушка пытается отстаивать феминистическую позицию и не подстраиваться под общие стандарты красоты. Но такие убеждения, похоже, не по душе многим фанатам.

21-летняя звезда подиумов Лили-Роуз опубликовала на своей инстаграм-странице серию будничных кадров, на которых показала один день из своей жизни. Девушка отпраздновала "завершение лета", как она написала в локации сообщения, и отдохнула вместе со своими друзьями. Именно их она зафиксировала на одной из фотографий. На другом фото модель зафиксировала волшебное закатное небо.

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Друзья Лили-Роуз Депп / Instagram / @lilyrose_depp



Небо, которое сфотографировала дочь Деппа / Instagram / @lilyrose_depp

Что касается самого первого фото в публикации, то юная Депп похвасталась вкусным перекусом – спелыми клубникой, где засветила неухоженный маникюр. Лак ягодного цвета был несколько слущенным и не имел должного вида.

Лили также показала себя на одном из селфи-снимков, где предстала в серебристом купальнике и соломенной шляпке. Наибольшее внимание привлекли ее небритые подмышки, которые она засветила, когда сверху делала фото на собственный телефон. Пользователи по-разному отреагировали на вид модели: кто-то осудил, а кто-то – поблагодарил девушку за ее позицию. "Королева, которая считает волосы на теле –нормальным, спасибо за вашу службу", "Мне нравится видеть, как люди не избавляются от волос в зонах подмышек, потому что это совершенно нормально", "Лили-Роуз не безразличен ее второй кадр, она официально моя королева", "Мы любим видеть королеву, которая принимает свое естественное тело", "Святой боже, почему здесь так много феминисток, которые просто бреют свои подмышки? Не перебарщивай, мы это делали веками, не порти это сейчас", "Хватит называть это натуральным! Это отвратительно!", "Все эти люди, которые здесь хвалят волосы под мышками, говорят что-то вроде благодарности за нормализацию этого... Я просто хочу сказать, не думайте, что, если вы это сделаете, это мило".

Кто из звезд демонстрирует небритые подмышки?

Стоит добавить, что свои небритые подмышки в сети часто демонстрируют такие модели, как Кара Делевинь, дочь Мадонны – Мария Лурдес, дочь Майкла Джексона – Пэрис Джексон, Майли Сайрус, Белла Торн, Джиджи Хадид и другие.

Сайрус, Джексон, Лурдес, Делевин, Хадид и Торн с небритыми подмышками: фото / Фото из соцсетей