Попспівачка та відома реперка вже поділилася своїм новим образом після того, як цілковито поголила голову та брови. Зараз Doja Cat готова експериментувати з формами та малювати неймовірні оригінальні брови, які нічого не буде стримувати.

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Нещодавно Doja Cat провела пряму трансляцію в своєму інстаграмі, щоб поспілкуватися з фанатами. Раніше співачка поголила голову, а тепер вирішила не зупинятися на досягнутому та позбутися своїх брів.

Я просто не люблю мати волосся, –

заявила вона під час прямого ефіру.

За її словами, носити перуки та доглядати за довгим волосся – дуже важка задача для неї, тому що треба постійно контролювати свій зовнішній вигляд.

Тому Doja Cat вирішила влаштувати бунт стандартам краси та показати, що красу можна створити власноруч.

У п'ятницю, 5 серпня, зірка показала свій новий образ – ультракоротку стрижку та оригінальні брови зі складним малюнком. Сміливий образ співачка підкреслила гострими стрілками та срібними аксесуарами.

Doja Cat в новому образі / Фото Doja Cat

За свій сміливий вчинок Doja Cat зіткнулася з хвилею хейту. Та при цьому реперка заявляє, що ненависники не похитнули її дух та не зіпсували настрій – у новому образі вона почувається комфортно та щасливо.

Нічого не змінилося — у мене просто немає волосся. Але тепер, коли я лиса і мої брови виглядають чудово, люди думають: "Що? ти мені не подобаєшся". А я кажу: "Добре. Забирайся звідси",

– прокоментувала хейт співачка.