Поп-певица и известная рэперша уже поделилась своим новым образом после того, как сбрила голову и брови. Сейчас Doja Cat готова экспериментировать с формами и рисовать невероятные оригинальные брови, которые ничего не будет сдерживать.

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Недавно Doja Cat провела прямую трансляцию в своем инстаграме, чтобы пообщаться с фанатами. Раньше певица побрила голову, а теперь решила не останавливаться на достигнутом и избавиться от своих бровей.

Я просто не люблю иметь волосы, –

заявила она в прямом эфире.

По ее словам, носить парики и ухаживать за длинными волосами – очень трудная задача для нее, потому что нужно постоянно контролировать свой внешний вид.

Поэтому Doja Cat решила устроить бунт стандартам красоты и показать, что красоту можно создать собственноручно.

В пятницу, 5 августа, звезда показала свой новый образ – ультракороткую стрижку и оригинальные брови со сложным рисунком. Смелый образ певица подчеркнула острыми стрелками и серебристыми аксессуарами.

Doja Cat в новом образе / Фото Doja Cat

За свой смелый поступок Doja Cat столкнулась с волной хейта. Но при этом рэперша заявляет, что ненавистники не поколебали ее дух и не испортили настроение – в новом образе она чувствует себя комфортно и счастливо.

Ничего не изменилось – у меня просто нет волос. Но теперь, когда я лысая и мои брови выглядят великолепно, люди думают: "Что? ты мне не нравишься". А я говорю: "Хорошо. Убирайся отсюда",

– прокомментировала хейт певица.