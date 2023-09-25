Не робіть цього восени, якщо не хочете значно збільшити врожай полуниці

Полуниця вимагаю особливого догляду восени. Саме у цей період відбувається закладка квіткових бруньок і формується врожай на майбутній сезон. Тож якщо хочете відрами збирати запашні, солодкі та великі ягоди, варто потурбуватися про це вже зараз.

Полуницю потрібно обрізати, обробити, підживити та вкрити на зиму. Як правильно доглядати за нею восени, пише 24 Канал.

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Як обрізати полуницю восени

Городники зазначають, що полуницю варто стригти. Однак, не повністю, а прибрати лише старе, підсохле листя і те, що має ознаки хвороб. До речі, після стрижки не залишайте його на грядці, а акуратно приберіть граблями.

Важливо не зістригти сердечко – центр кущика. З цього місця і росте нове листя.

Що робити з полуницею восени / Shutterstock

Чим обробити і підживити

Під час стрижки дуже помітно, в якому стані листя. Якщо є ознаки хвороб, одразу після його видалення, плантацію потрібно обробити. Зокрема, посипати грядку деревною золою і полити розчином перманганату калію.

Якщо на полуниці виявили кліща або інших шкідників, обробіть грядку біопрепаратами. Аби в майбутньому запобігти розвитку сірої гнилі, бурої чи білої плямистості, – використайте препарати на основі сінної палички. Однак, таку обробку необхідно проводити у вечірній час. Річ у тім, що сонячне світло згубне для сінної палички.

Також городники радять, якщо ви не підживлювали одразу після плодоношення, то розсипте на грядці перегній. Він послужить відмінним покриттям ґрунту і джерелом харчування для ягідних кущів.

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Чи потрібно поливати

Якщо тривалий час немає дощу, необхідно обов'язково проводити осінній полив. Якщо робите це за допомогою лійки, то на кожен кущ варто вилити не менше, ніж 2 – 3 літри води. Коли розпилюєте шлангом, стежте, аби земля просочилася вологою на глибину орієнтовно 5 – 7 сантиметрів.

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Чим вкрити полуницю на зиму

Цікаво, що чи не найкраще укриття для полуниці вважають сніг. Однак, його буває не завжди достатньо. Тож можна засипати кущі соломою, компостом, хвоєю або сухим листям. Це захистить рослини від вимерзання.

Також можна використати агроволокно. Його потрібно класти на дуги, влаштовані поміж грядками полуниці. Таким чином створите для кущів простір з комфортною температурою. Як наслідок отримаєте великий врожай ягід наступного сезону.