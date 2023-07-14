Цінність кропиви у тому, що вона містить кальцій, магній та калій, які пришвидшують цвітіння та розвиток плодів. Вона зміцнює імунітет рослин. Як приготувати добриво з кропиви та для яких насаджень воно буде корисним – підкаже 24 Канал.

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Готуємо добриво з кропиви

Зріжте певну кількість кропиви з ділянки. Доросла трава зі сформованим насінням тут не підійде. Заповніть посудину кропивою десь до половини. У жодному разі не беріть металеві відра чи бочки, бо рідина після контакту з металом втратить всю користь.



Зрізана кропива / Фото "Фермер"

Потрібно залити місткість водою майже до самого верху, закрити кришкою та хай бродить в теплому місці впродовж 2 тижнів. Щодня помішуйте суміш. Якщо холодно – то бродіння буде довго відбуватись.

Коли розчин набуде темного кольору та не пінитиметься, варто розчинити його у воді в співвідношенні 1:10 та можна удобрювати рослини.

Як використовувати добриво з кропиви

Трав'яним розчином поливайте овочі таким чином: 0,5-1 літра під кущ. Під корінь суміш можна вносити 1-2 рази на місяць, тоді як позакореневе підживлення вносять 1 раз на місяць.

таким чином: 0,5-1 літра під кущ. Під корінь суміш можна вносити 1-2 рази на місяць, тоді як позакореневе підживлення вносять 1 раз на місяць. Коли триває формування плодів, підгодівлю слід скоротити до 1-2 разів на місяць, а обробку зовсім припинити. Інакше вони будуть нарощувати зелену масу, але не давати плодів.



Кропивний настій / Фото "На пенсії"

Кропивним настоєм можна удобрювати майже всі рослини. Сюди відносяться фруктові дерева, кущі, декоративні рослини, квіти, овочі. Найкраще ця трава підійде для огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, винограду та полуниці.

Такі овочі, як часник, цибулю, квасолю, горох та інші боби краще не підживлювати. Їм не підходить велика кількість азоту.