Без внесення добрив ми не можемо говорити про багатий урожай картоплі. Підживлюйте овоч в пухку землю, щоб корисні речовини швидше дістатися до коренів. Чим підживити картоплю під час цвітіння картоплі – підкаже 24 Канал.

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Найкращі добрива для картоплі

Деревний попіл – чудова їжа для картоплі. Знадобиться 1 кілограм речовини на 10 літрів води. Перемішуйте та хай настоюється добу. Розчиніть 1 літр настою знову в 10 літрах води. Таке підживлення вноситься поза коренем. Через 2 тижні слід повторно зробити цю процедуру.



Попіл / Фото Klioma-service

Розчин карбаміду – те, що потрібно для картоплі для цвітіння. Вистачить удобрювати ним раз на 2 тижні. Розведіть в посудині 100 грамів карбаміду, 150 грамів калійного монофосфату, 6 грамів борної кислоти й 5 літрів води.



Карбамід / Фото Uapg.ua

Коли картопля цвіте, саме час внести фосфор: 20 грамів подвійного суперфосфату на 10 літрів води. В ямку, зроблену заздалегідь, виливаємо розчин. Найбільший ефект вона дасть після появи перших бутонів. Суперфосфати допомагають боротися з надокучливими шкідниками.



Фосфор / Фото "Ресурс"

Настій з трав хороший тим, що має велику кількість азоту, якого потребує картоплі влітку. Сюди підійде пижмо, кропива, ромашка. Скошеною травою наповнюємо трохи менше, ніж половину бочки та заливаємо водою. Хай бродить 5-7 днів. Краще поливати кущі ввечері, щоб розчин не потрапив на стебла.



Скошені бур'яни / Фото "Пабліш Україна"

Калій сприяє формуванню сильних та здорових картоплин. Тут йдеться про такі добрива, як сульфат калію або калійні солі, щоб підтримати розвиток плодів. Сульфат калію є досить концентрованим підживленням. Це дрібний кристалічний порошок білого кольору з жовтим кольором. Він добре розчиняється у воді.



Сульфат калію / Фото "Садко"