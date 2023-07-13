Без внесения удобрений мы не можем говорить о богатом урожае картофеля. Подпитывайте овощ в рыхлую землю, чтобы полезные вещества быстрее добраться до корней. Чем подкормить картофель во время цветения картофеля – подскажет 24 Канал.

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Лучшие удобрения для картофеля

Древесный пепел – отличная еда для картофеля. Потребуется 1 килограмм вещества на 10 литров воды. Перемешивайте и пусть настаиваются сутки. Растворите 1 литр настоя снова в 10 литрах воды. Такая подкормка вносится вне корня. Через 2 недели следует повторить эту процедуру.



Пепел / Фото Klioma-service

Раствор карбамида – то, что нужно для картофеля для цветения. Хватит удобрять им раз в 2 недели. Разведите в сосуде 100 грамм карбамида, 150 грамм калийного монофосфата, 6 грамм борной кислоты и 5 литров воды.



Карбамид / Фото Uapg.ua

Когда картофель цветет, самое время внести фосфор: 20 грамм двойного суперфосфата на 10 литров воды. В ямку, сделанную заранее, выливаем раствор. Наибольший эффект она дает после появления первых бутонов. Суперфосфаты помогают бороться с надоедливыми вредителями.



Фосфор / Фото "Ресурс"

Настой из трав хорош тем, что имеет большое количество азота, нуждающегося в картофеле летом. Сюда подойдет пижма, крапива, ромашка. Скошенной травой наполняем чуть меньше половины бочки и заливаем водой. Пусть бродит 5-7 дней. Лучше поливать кусты вечером, чтобы раствор не попал на стебли.



Скошенные сорняки / Фото "Паблиш Украина"

Калий способствует формированию сильных и здоровых картофелин. Здесь речь идет о таких удобрениях, как сульфат калия или калийные соли, чтобы поддержать развитие плодов. Сульфат калия является достаточно концентрированной подкормкой. Это маленький кристаллический порошок белоснежного цвета с желтоватым цветом. Он хорошо растворяется в воде.



Сульфат калия / Фото "Садко"