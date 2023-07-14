Ценность крапивы состоит в том, что она содержит кальций, магний и калий, ускоряющие цветение и развитие плодов. Она укрепляет иммунитет растений. Как приготовить удобрение из крапивы и для каких насаждений оно будет полезным – подскажет 24 Канал.

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Готовим удобрение из крапивы

Срежьте определенное количество крапивы с участка. Взрослая трава со сформированными семенами здесь не подойдет. Заполните сосуд крапивой примерно до половины. Ни в коем случае не берите металлические ведра или бочки, потому что жидкость после контакта с металлом потеряет всю пользу.



Срезанная крапива / Фото "Фермер"

Необходимо залить емкость водой почти до самого верха, закрыть крышкой и пусть бродит в теплом месте в течение 2 недель. Каждый день помешивайте смесь. Если холодно, то брожение будет долго происходить.

Когда раствор приобретет темный цвет и не будет пениться, следует растворить его в воде в соотношении 1:10 и можно удобрять растения.

Как использовать удобрение из крапивы

Травяным раствором поливайте овощи следующим образом: 0,5-1 литра под куст. Под корень смесь можно вносить 1-2 раза в месяц, тогда как внекорневую подкормку вносят 1 раз в месяц.

следующим образом: 0,5-1 литра под куст. Под корень смесь можно вносить 1-2 раза в месяц, тогда как внекорневую подкормку вносят 1 раз в месяц. Когда продолжается формирование плодов, подкормку следует сократить до 1-2 раз в месяц, а обработку совсем прекратить. В противном случае они будут наращивать зеленую массу, но не давать плодов.



Крапивный настой / Фото "На пенсии"

Крапивным настоем можно удобрять почти все растения. Сюда относятся фруктовые деревья, кустарники, декоративные растения, цветы, овощи. Лучше всего эта трава подойдет для огурцов, помидоров, болгарского перца, капусты, винограда и клубники.

Такие овощи, как чеснок, лук, фасоль, горох и другие бобы лучше не подкармливать. Им не подходит большое количество азота.