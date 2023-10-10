Не підживлюйте цибулю цими добривами: список

10 жовтня 2023, 22:01
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Цибуля – невибаглива у догляді рослина. Втім, якщо підживити її неправильно, існує ризик зіпсувати врожай.

Так, частина добрив можуть нашкодити цибулі. Чим саме не варто її підживлювати, розповідає 24 Канал.

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Не підживлюйте цибулю цими добривами

  • Трав'яні настоянки. За словами досвідчених городників, особливо небезпечною для цибулі є кропива. Вона негативно впливає на ріст рослини. Тож, якщо хочете отримати повноцінні плоди, а не лише пір'я, не використовуйте для підживлення відвар з кропиви.
  • Азотне добриво. Однак, тут є певне "але". Насправді цибуля любить це добриво. Втім, якщо використати завелику дозу, стане ламкою і втратить соковитість.
  • Перегній під час або після висаджування цибулі. Він не дасть потрібних речовин. Окрім того, цибулини виростуть маленькими й будуть погано зберігатися. Перегній краще вносити за місяць – два до посадки.
  • Нашатирний спирт. Він обпалює рослину.
  • Дріжджі. Замість того, щоб допомогти цибулі рости, вони будуть збіднювати землю.

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Чим не можна підживлювати цибулю / Markus Spiske / Unsplash 

 

Автор: Юлія Лобурак