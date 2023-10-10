Не підживлюйте цибулю цими добривами: список

Цибуля – невибаглива у догляді рослина. Втім, якщо підживити її неправильно, існує ризик зіпсувати врожай.

Так, частина добрив можуть нашкодити цибулі. Чим саме не варто її підживлювати, розповідає 24 Канал.

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Не підживлюйте цибулю цими добривами

Трав'яні настоянки . За словами досвідчених городників, особливо небезпечною для цибулі є кропива. Вона негативно впливає на ріст рослини. Тож, якщо хочете отримати повноцінні плоди, а не лише пір'я, не використовуйте для підживлення відвар з кропиви.

. За словами досвідчених городників, особливо небезпечною для цибулі є кропива. Вона негативно впливає на ріст рослини. Тож, якщо хочете отримати повноцінні плоди, а не лише пір'я, не використовуйте для підживлення відвар з кропиви. Азотне добриво. Однак, тут є певне "але". Насправді цибуля любить це добриво. Втім, якщо використати завелику дозу, стане ламкою і втратить соковитість.

Однак, тут є певне "але". Насправді цибуля любить це добриво. Втім, якщо використати завелику дозу, стане ламкою і втратить соковитість. Перегній під час або після висаджування цибулі. Він не дасть потрібних речовин. Окрім того, цибулини виростуть маленькими й будуть погано зберігатися. Перегній краще вносити за місяць – два до посадки.

під час або після висаджування цибулі. Він не дасть потрібних речовин. Окрім того, цибулини виростуть маленькими й будуть погано зберігатися. Перегній краще вносити за місяць – два до посадки. Нашатирний спирт . Він обпалює рослину.

. Він обпалює рослину. Дріжджі. Замість того, щоб допомогти цибулі рости, вони будуть збіднювати землю.

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Чим не можна підживлювати цибулю / Markus Spiske / Unsplash