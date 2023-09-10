День танкіста на офіційному рівні ввів другий президент України Леонід Кучма у 1997 році. Це відбулося за ініціативи усіх причетних до танкових військ. Зараз саме танкісти – головна ударна сила Сухопутних військ України. Їхня мета – відвоювати та втримати зайняті позиції, відбивати ворожі удари, проривати оборону окупанта. Наші танкові війська – це великі Герої, яким нерідко великою ціною, але вдається це робити. Тож привітаймо їх з професійним святом картинками, зібраними 24 Каналом.
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Картинки-привітання з Днем танкіста
День танкіста / Фото “Патріотичні аватарки”
День танкіста / Фото Vitannya.in
З Днем танкіста / Фото “Ділова мова”
З Днем танкіста / Фото Vitannya.in
З Днем танкіста / Фото “Апостроф”
День танкіста / Фото Vitannya.in
День танкіста / Фото з ютубу
З Днем танкіста / Фото VJoy