День танкіста на офіційному рівні ввів другий президент України Леонід Кучма у 1997 році. Це відбулося за ініціативи усіх причетних до танкових військ. Зараз саме танкісти – головна ударна сила Сухопутних військ України. Їхня мета – відвоювати та втримати зайняті позиції, відбивати ворожі удари, проривати оборону окупанта. Наші танкові війська – це великі Герої, яким нерідко великою ціною, але вдається це робити. Тож привітаймо їх з професійним святом картинками, зібраними 24 Каналом.

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Картинки-привітання з Днем танкіста



День танкіста / Фото “Патріотичні аватарки”



День танкіста / Фото Vitannya.in



З Днем танкіста / Фото “Ділова мова”



З Днем танкіста / Фото Vitannya.in



З Днем танкіста / Фото “Апостроф”



День танкіста / Фото Vitannya.in



День танкіста / Фото з ютубу



З Днем танкіста / Фото VJoy