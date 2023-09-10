День танкиста на официальном уровне ввел второй президент Украины Леонид Кучма в 1997 году. Это произошло по инициативе всех причастных к танковым войскам. Сейчас именно танкисты – главная ударная сила Сухопутных войск Украины. Их цель – отвоевать и удержать занятые позиции, отбивать вражеские удары, прорывать оборону оккупанта. Наши танковые войска – это великие герои, которым нередко большой ценой, но удается это делать. Поэтому поздравим их с профессиональным праздником картинками, собранными 24 Каналом.

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Картинки-поздравления с Днем танкиста



День танкиста / Фото "Патриотические аватарки"



День танкиста / Фото Vitannya.in



С Днем танкиста / Фото "Деловой язык"



С Днем танкиста / Фото Vitannya.in



С Днем танкиста / Фото "Апостроф"



День танкиста / Фото Vitannya.in



День танкиста / Фото с ютуба



С Днем танкиста / Фото VJoy