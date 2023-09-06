На Вознесение Господне нельзя ссориться, выяснять отношения, ругаться. Зато стоит заниматься благотворительностью. А когда выпадет Вознесение в 2024 году – расскажет 24 Канал.

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Когда Вознесение Господне в 2024 году: дата

Вознесение Господне считается подвижным праздником, поскольку оно зависит от того, когда отмечают Пасху. В 2024 году Воскресение Господне приходится на 31 марта – у католиков и на 5 мая – у православных.

Поэтому Вознесение на следующий год католики будут праздновать 9 мая, а православные христиане – 13 июня.

В Священном Писании описано, что после воскресения Сын Божий провел на земле еще 40 дней вместе с апостолами. Тогда он призвал своих учеников на гору Элеон, где благословил их и отправился на небеса. В то же время, среди апостолов появились ангелы, которые сказали, что Исус вскоре вернется к ним.



Вознесение Господне 2024 / Фото Pinterest

Поэтому не случайно Вознесение Господне – один из самых больших праздников для верующих. В этот день они идут в церковь на торжественную службу. Состоят в молитвах. Потом идут на кладбище, чтобы вспомнить своих умерших родных и близких.

Когда-то на Вознесении существовала необычная традиция – выпекать пироги с добавлением зеленого лука. Блюдо называлось "лестница", потому что сверху его украшали в форме перекладин из теста. Его непременно нужно было посвятить в церкви, а затем угощать ими семью.