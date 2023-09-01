Новый церковный календарь предполагает, что отныне большинство религиозных праздников будут отмечаться на 13 дней раньше. Речь идет о датах неподвижных праздников и постов. Как теперь будет выглядеть церковный календарь – подскажет 24 Канал.

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Почему решили перенести праздники

Решение переходить на новый юлианский календарь Православная церковь Украины приняла еще 24 мая на архиерейском соборе. Еще быстрее о таком намерении заявила Украинская греко-католическая церковь. В то же время за каждым отдельным приходом остается выбор – переходить на новый календарь или нет.

Интересно, что юлианский календарь ввел государственный и политический деятель Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Им пользовались в Римской империи и во многих странах мира. И только в 16 веке Папа Римский Григорий XIII заметил, что юлианский календарь отстает от астрономических явлений на 10 дней. Вышло так, что дополнительные минуты и секунды не принимали во внимание при определении высокосных лет. И каждые 128 дней насчитывался еще один дополнительный день.

Папа Римский убрал это отличие. Поэтому день после 4 октября 1582 стал сразу 15 октября. Таким образом, он ликвидировал эти лишние 10 дней.

Долгое время ПЦУ и УГКЦ соблюдали старый юлианский календарь. Переход на новый календарь важен еще и для того, чтобы наконец не праздновать важные даты вместе с Россией, которая полтора года назад начала полномасштабную войну против Украины.

В частности, о переносе празднования Рождества начали говорить еще когда Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. И с каждым годом этот вопрос становился все острее. В 2017 году Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) сделали в Украине государственным выходным.

Новоюлианский календарь – это улучшенный вариант юлианского календаря, основой которого является вращение Земли вокруг Солнца. Им предусматривается 218 высокосных дней на 900 лет, а год длится 365 дней. Новоюлианский календарь использует 10 из 16 автокефальных восточных православных церквей.

Его соблюдает Вселенский патриархат Константинополя, некоторые церкви Ближнего Востока, православные церкви в Греции, Чехии и Словакии, Албании, Румынии, Кипре, а также греко-католические церкви в Болгарии и Румынии.

Важно отметить, что изменения не будут касаться таких праздников, как Вознесение Господне и Троица, поскольку они рассчитываются по лунному календарю. Ведь католическая и православная церковь пользуются разной пасхалией – способом вычета даты праздника.

А происходит все так: берут за основу дату весеннего равноденствия – 21 марта. Тогда ожидают первый полный месяц, и после него первое воскресенье становится датой Пасхи. Учитывая, что христиане придерживаются разных календарей – григорианского и юлианского, то и вычисляют даты по-разному.

Надо осознавать, что в этом контексте, весеннее равноденствие и полнолуние – не астрономические явления, а вычисляемые даты. Юлианскому календарю характерна большая погрешность, чем григорианскому. Собственно, из-за этой неточности с годами образуется разница в несколько дней. Поэтому по юлианскому календарю весеннее равноденствие приходится на 13 дней позже.

В католической церкви такой проблемы нет, потому что она давно перешла на григорианский календарь. А вот Православная церковь Украины все еще остается на действующей пасхалии – то есть способе исчисления даты Пасхи по юлианскому календарю.

Новые даты праздников

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября);

– 8 сентября (вместо 21 сентября); Воздвижение Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября);

– 14 сентября (вместо 27 сентября); Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря);

– 21 ноября (вместо 4 декабря); Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря);

– 30 ноября (вместо 13 декабря); Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января);

– 26 декабря (вместо 8 января); День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);

(Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января); Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января);



Как изменятся даты праздников в Украине / Инфографика 24 Канала