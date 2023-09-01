Новый церковный календарь предполагает, что отныне большинство религиозных праздников будут отмечаться на 13 дней раньше. Речь идет о датах неподвижных праздников и постов. Как теперь будет выглядеть церковный календарь – подскажет 24 Канал.
Интересно знать Будут ли дополнительные выходные в сентябре: какие праздники будут отмечать украинцы
Почему решили перенести праздники
Решение переходить на новый юлианский календарь Православная церковь Украины приняла еще 24 мая на архиерейском соборе. Еще быстрее о таком намерении заявила Украинская греко-католическая церковь. В то же время за каждым отдельным приходом остается выбор – переходить на новый календарь или нет.
Интересно, что юлианский календарь ввел государственный и политический деятель Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Им пользовались в Римской империи и во многих странах мира. И только в 16 веке Папа Римский Григорий XIII заметил, что юлианский календарь отстает от астрономических явлений на 10 дней. Вышло так, что дополнительные минуты и секунды не принимали во внимание при определении высокосных лет. И каждые 128 дней насчитывался еще один дополнительный день.
- Папа Римский убрал это отличие. Поэтому день после 4 октября 1582 стал сразу 15 октября. Таким образом, он ликвидировал эти лишние 10 дней.
Долгое время ПЦУ и УГКЦ соблюдали старый юлианский календарь. Переход на новый календарь важен еще и для того, чтобы наконец не праздновать важные даты вместе с Россией, которая полтора года назад начала полномасштабную войну против Украины.
В частности, о переносе празднования Рождества начали говорить еще когда Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. И с каждым годом этот вопрос становился все острее. В 2017 году Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) сделали в Украине государственным выходным.
Его соблюдает Вселенский патриархат Константинополя, некоторые церкви Ближнего Востока, православные церкви в Греции, Чехии и Словакии, Албании, Румынии, Кипре, а также греко-католические церкви в Болгарии и Румынии.
Важно отметить, что изменения не будут касаться таких праздников, как Вознесение Господне и Троица, поскольку они рассчитываются по лунному календарю. Ведь католическая и православная церковь пользуются разной пасхалией – способом вычета даты праздника.
А происходит все так: берут за основу дату весеннего равноденствия – 21 марта. Тогда ожидают первый полный месяц, и после него первое воскресенье становится датой Пасхи. Учитывая, что христиане придерживаются разных календарей – григорианского и юлианского, то и вычисляют даты по-разному.
Надо осознавать, что в этом контексте, весеннее равноденствие и полнолуние – не астрономические явления, а вычисляемые даты. Юлианскому календарю характерна большая погрешность, чем григорианскому. Собственно, из-за этой неточности с годами образуется разница в несколько дней. Поэтому по юлианскому календарю весеннее равноденствие приходится на 13 дней позже.
- В католической церкви такой проблемы нет, потому что она давно перешла на григорианский календарь. А вот Православная церковь Украины все еще остается на действующей пасхалии – то есть способе исчисления даты Пасхи по юлианскому календарю.
Новые даты праздников
- Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября);
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября);
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря);
- Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря);
- Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января);
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);
- Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января);
Как изменятся даты праздников в Украине / Инфографика 24 Канала
- Сретение Господне – 2 февраля (вместо 15 февраля);
- Благовещение Девы Марии – 25 марта (вместо 7 апреля);
- Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) – 24 июня (вместо 7 июля);
- Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля);
- День Илии Пророка – 20 июля (вместо 2 августа);
- Вынос честных древ Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа);
- Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа);
- Успения Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа);
- Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (вместо 11 сентября).