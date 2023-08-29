Согласно закону, сейчас в Украине действует военное положение в стране. Так что дополнительных выходных, которые традиционно давали, когда праздники приходились на будний день, не будет. К тому же, в сентябре таких праздников нет. 24 Канал подготовил общий календарь праздников на сентябрь.

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Календарь праздников на сентябрь 2023

Сентябрь имеет 30 дней, из которых 21 рабочий и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье). Поэтому в этом месяце украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 сентября. В то время как будут отдыхать только в субботы и воскресенья – 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 сентября.

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День нотариата.

3 сентября – День предпринимателя.

8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта.

10 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств.

13 сентября – День программиста.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – Международный день охраны озонового пласта, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора.

17 сентября – День усыновления, День работника леса, День спасателя.

20 сентября – День HR-менеджера, День рекрутера.

21 сентября – День мира в Украине, Международный день мира.

22 сентября – День партизанской славы.

24 сентября – День машиностроителя.

27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

30 сентября – Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.