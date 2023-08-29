Відповідно до закону, наразі в Україні діє воєнний стан у країні. Тож додаткових вихідних, які традиційно давали, коли свята припадали на будній день, не буде. До того ж у вересні таких свят немає. 24 Канал підготував загальний календар свят на вересень.

Зверніть увагу Церковний календар на вересень: які головні свята у цьому місяці

Календар свят на вересень 2023

Вересень має 30 днів, з яких 21 робочий та 9 – офіційних вихідних (субота та неділя). Тож цього місяця українці працюватимуть 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 вересня. Тоді як відпочиватимуть лише в суботи та неділі – 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30 вересня.

1 вересня – День знань.

2 вересня – День нотаріату.

3 вересня – День підприємця.

8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.

9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури та спорту.

10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам.

13 вересня – День програміста.

15 вересня – Міжнародний день демократії.

16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.

17 вересня – День усиновлення, День працівника лісу, День рятувальника.

20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера.

21 вересня – День миру в Україні, Міжнародний день миру.

22 вересня – День партизанської слави.

24 вересня – День машинобудівника.

27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників.

30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.