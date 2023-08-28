Зміна полягає у тому, що з першого вересня чимало релігійних свят будемо відзначати на 13 днів швидше, ніж раніше. Наприклад, у вересні це стосується трьох свят: Різдва Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього та мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. А які ще свята будуть у вересні – підкаже 24 Канал.
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Православний календар на вересень 2023
- 1 вересня – церковне новоліття; преподобного Симеона Стовпника та матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць та священномученика Аммуна Іраклійського, диякона.
- 2 вересня – мучеників Маманта, батька його Феодота та матері мучениці Руфіни; святителя Іоанна Постника, патріарха Цареградського; преподобних Антонія й Феодосія Києво-Печерських.
- 3 вересня – преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського;
- 4 вересня – ікони Божої Матері "Неопалима Купина"; священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: мучеників Урвана, Прилідіана, Епполонія та матері їх Христодули; пророка Мойсея Боговидця.
- 5 вересня – пророка Захарії та праведної Єлисавети; преподобномученика Афанасія Брестського, ігумена; вбивство благовірного князя Гліба.
- 6 вересня – мучеників Євдоксія, Зінона й Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла;
- 7 вересня – передсвяття Різдва Пресвятої Богородиці; мученика Созонта Помпеольського; преподобномученика Макарія Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця.
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері.
- 9 вересня – праведних Богоотець Іоакима та Анни; мученика Северіана Севастійського; набуття і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.
- 10 вересня – мучениць Мінодори, Митродори та Німфодори.
- 11 вересня – преподобної Феодори Олександрійської Молодшої; преподобного Силуана Афонського.
- 12 вересня – священномученика Автонома Італійського, єпископа.
- 13 вересня – пам'ять освячення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі; передсвяття Воздвиження Чесного та Животворного Хреста Господнього; священномученика Корнилія Сотника, єпископа.
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього; представлення святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
- 15 вересня – великомученика Микити Готфського.
- 16 вересня – великомучениці Євфимії Всехвальної.
- 17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
- 18 вересня – Молченської ікони Божої Матері.
- 19 вересня – благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.
- 20 вересня – мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста.
- 21 вересня – апостола від 70-ти Кодрата.
- 22 вересня – пророка Іони.
- 23 вересня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
- 24 вересня – первомучениці рівноапостольної Текли.
- 25 вересня – преподобної Єфросинії Олександрійської.
- 26 вересня – представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
- 27 вересня – мученика Каллістрата і дружини його: Гімнасія та інших; апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни.
- 28 вересня – преподобного Харитона Сповідника.
- 29 вересня – преподобного Киріака Відлюдника.
- 30 вересня – священномученика Григорія, єпископа, просвітника Великої Вірменії; святителя Михаїла, першого митрополита Київського.