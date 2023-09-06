На Вознесіння Господнє не можна сваритися, з'ясовувати стосунки, лаятися. Натомість – варто займатися благодійністю. А коли ж випаде Вознесіння у 2024 році – розкаже 24 Канал.

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Коли Вознесіння Господнє у 2024 році: дата

Вознесіння Господнє вважається рухомим святом, оскільки воно залежить від того, коли відзначають Великдень. У 2024 році Воскресіння Господнє припадає на 31 березня – у католиків та на 5 травня – у православних.

Тому Вознесіння наступного року католики будуть святкувати 9 травня, а православні християни – 13 червня.

У Святому Письмі описано, що після свого воскресіння Син Божий провів на землі ще 40 днів разом з апостолами. Тоді він покликав своїх учнів на гору Елеон, де благословив їх та відправився на небеса. Водночас серед апостолів з'явилися ангели, які сказали, що Ісус невдовзі повернеться до них.



Вознесіння Господнє 2024 / Фото Pinterest

Тому невипадково Вознесіння Господнє – одне з найбільших свят для вірян. У цей день вони йдуть до церкви на урочисту службу. Перебувають у молитвах. Потім йдуть на цвинтар, аби згадати своїх померлих рідних і близьких.

Колись на Вознесіння існувала незвична традиція – випікати пироги із додаванням зеленої цибулі. Страва називалась "драбинка", бо зверху її прикрашали у формі перекладин з тіста. Її неодмінно треба було посвятити в церкві, а тоді частувати нею родину.