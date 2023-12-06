Цей день дітвора очікує з особливим трепетом, адже саме сьогодні здійсняться їхні бажання. День Святого Миколая 2023 – улюблене свято для дітей та багатьох дорослих, адже це той день, коли хочеться повірити у казку. У цей сніжний день 24 Канал привітав святкові картинки-привітання.
Цікаво День Святого Миколая 2023: коли класти подарунки під подушку цього року – як з'явилася традиція
Цього року День Святого Миколая українці святкують згідно з новим календарем - 6 грудня замість 19. Тому важливо не забути привітати своїх рідних та близьких з чарівним святом.
Картинки-привітання з Днем Святого Миколая
День Святого Миколая 2023 / Фото ТСН
День Святого Миколая 2023 / Фото Васильківська громада
День Святого Миколая 2023 / Фото "Апостроф"
День Святого Миколая 2023 / Фото "Апостроф"
День Святого Миколая 2023 / Фото Amazing Ukraine
День Святого Миколая 2023 / Фото Борівська селищна рада
День Святого Миколая 2023 / Фото "Новини Закарпаття"