Этот день детворы ожидает с особым трепетом, ведь именно сегодня исполнятся их желания. День Святого Николая 2023 – любимый праздник для детей и многих взрослых, ведь это день, когда хочется поверить в сказку. В этот снежный день 24 Канал поздравил праздничные картинки-поздравления.
Интересно День Святого Николая 2023: когда класть подарки под подушку в этом году – как появилась традиция
В этом году День Святого Николая украинцы празднуют по новому календарю - 6 декабря вместо 19. Поэтому важно не забыть поздравить своих родных и близких с волшебным праздником.
Картинки-поздравления с Днем Святого Николая
День Святого Николая 2023 / Фото ТСН
День Святого Николая 2023 / Фото Васильковская громада
День Святого Николая 2023 / Фото "Апостроф"
День Святого Николая 2023 / Фото "Апостроф"
День Святого Николая 2023 / Фото Amazing Ukraine
День Святого Николая 2023 / Фото Боровский поселковый совет
День Святого Николая 2023 / Фото "Новости Закарпатья"