Вже за декілька днів малеча прокинеться зранку та зрадіє омріяним іграшкам і солодощам. Коли ж цьогоріч класти подарунки під подушку, знає 24 Канал.

Цікаво Коли у світі святкують День святого Миколая: цікаві традиції в різних країнах на цей день

Коли класти подарунки на Миколая 2023

За традицією, батьки як і раніше кладуть подарунки вночі – коли діти сплять. Однак, цього року це потрібно робити у ніч з 5 на 6 грудня. Емоції, які близькі випромінюють зранку, не можуть порівнятися ні з чим.

Проте обмінюватися подарунками можна і протягом дня. Оскільки День Святого Миколая – не лише дитяче свято, але й доросле. Тому колеги по роботі, друзі та родичі також роблять одне одному сюрпризи. В цей день головне бути небайдужим та потурбуватися про людей, яких любиш та цінуєш.

Святий Миколай / Фото "Караван історій"

Як з'явилася традиція дарувати подарунки

За легендами, Миколай виріс у християнській сім'ї. Батьки змалечку вчили його любити та поважати інших людей, а також допомагати нужденним. Коли мама і тато Миколая померли, то залишили великий спадок. Він одразу віддав свої статки на благодійність.

Святий Миколай все своє життя допомагав людям, особливо дітям. Приносив їжу, теплі речі, солодощі та іграшки до дитячих будинків. Однак, приходив Миколай лише вночі, щоб його ніхто не побачив. Згодом люди таки здогадалися, хто залишає їм подарунки. Тому обрали Миколая на посаду єпископа.